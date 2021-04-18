الاعتداء على جمال سليمان ومها نصار تحاول إقناع سهر الصايغ بترك منزل "كمال الأسطورة"



شهدت أحداث الحلقة السادسة جلسة ود بين المقدسة التي تلعب دورها الفنانة سميحة أيوب وأمنية التي تلعب دورها الفنانة سهر الصايغ.



ويحاول كمال الأسطورة المحامي الذي يلعب دوره الفنان جمال سليمان وضع أسماء الأربع شباب المتهمين بالاغتصاب على قوائم الممنوعين من السفر.



وحاولت إحدى الصحفيات إقناع أمنية بأن تترك منزل كمال الأسطورة، وتذهب معها وأنها ستقوم بكل الإجراءات اللازمة لها.



ويقرر وكيل النيابة استدعاء كل من الأربع شباب كي يستمع لأقوالهم ومنع عابد عناني 'زين' من السفر ووضعه في قائمة الممنوعين من السفر خارج البلد وهو الذي استدعه لضرب جمال سليمان مع أصدقائه وتعرض جمال سليمان للضرب الشديد منهم.

