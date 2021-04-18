احمد العوضي يساعد ياسمين عبد العزيز في التخلص من خالد الصاوي









شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "اللي مالوش كبير" بمعرفة غزل "ياسمين عبد العزيز" أن زوجها عابد تيمور "خالد الصاوى" اتفق مع الخديوى "أحمد العوضى" على قتلها في فيلا السخنة.





وخلال الأحداث تهرب غزل مع الخديوى إلى العزبة ليحميها من عابد، وتطمئن له غزل وتقوم برواية قصتها مع عابد له.



ويتفق عابد "خالد الصاوى" مع رفعت "خالد سرحان"؛ لأنه يكره الخديوى "أحمد العوضى"، ويقول له: "الخديوى واخد مزرعة وموقف عليها حراسة، وواخد حاجه ملكى عاوز أرجعها.



مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.