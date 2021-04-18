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كارتيرون في حيرة قبل القمة

الأحد 18/أبريل/2021 - 03:43 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بين الثنائي أحمد فتوح ومحمد عبد الشافي للدفع بأحدهما في مركز الظهير الايسر، أمام الأهلي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

ويحسم كارتيرون المفاضلة بين عبد الشافي وفتوح صباح اليوم الأحد، حيث من المقرر أن يعقد كارتيرون جلسة مع الثنائي قبل الاعلان عن تشكيل الفريق بشكل رسمي.

ويدخل الزمالك اللقاء بقائمة تتضمن كلا من :

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح  – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.

الجدير بالذكر، أن الزمالك يحتل المركز الأول برصيد 33 نقطة من أصل 14 مباراة، بينما يتواجد الأهلي المركز الرابع برصيد 27 من أصل 11 لقاء.

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