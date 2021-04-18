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موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

الأحد 18/أبريل/2021 - 03:44 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق برشلونة مع نظيره خيتافي، يوم الخميس 22 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني. 

وستقام المباراة بين برشلونة وخيتافي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

ويحل فريق برشلونة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، وبفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد متصدر الترتيب، ونقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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