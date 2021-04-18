استمرار إزالة عقارات بير أم سلطان لتوسعة الدائري

قام اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين وشرطة المرافق بالحي وقسم شرطة البساتين، اليوم، بمتابعة استمرار أعمال إزالة العقارات لتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة بير "أم سلطان".





ويأتي ذلك ضمن توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نائبته للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبدالمنعم، بمتابعة المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها.





وفي ذات السياق، أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم حصر البحث التي سيتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائرى مشيرة إلى أنها وصلت 390 عقاراً.



