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استمرار إزالة عقارات بير أم سلطان لتوسعة الدائري

الأحد 18/أبريل/2021 - 04:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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قام اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين وشرطة المرافق بالحي وقسم شرطة البساتين، اليوم، بمتابعة استمرار أعمال إزالة العقارات لتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة بير "أم سلطان".

ويأتي ذلك ضمن توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نائبته للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبدالمنعم، بمتابعة المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها.

وفي ذات السياق، أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم حصر البحث التي سيتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائرى مشيرة إلى أنها وصلت 390 عقاراً.

وعن عدد الأسر التي سيتم تعويضها أضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن بلغ عدد الأسر إلى 1380 أسرة بنطاق حى البساتين، مضيفة أن المحلات التى تم حصرها بلغت 296 محلا والورش 136 ورشة.

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