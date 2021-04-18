تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد خيتافي في الدوري الإسباني

















يلتقي نادي ريال مدريد أمام نظيره خيتافي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره خيتافي، على أرضية ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، معقل الأخير.





ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة، في حين يتواجد خيتافي في المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة.





ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: كورتوا.





خط الدفاع: ألفارو أودريوزولا، تشوست، ميليتاو، مارسيلو.





خط الوسط: مودريتش، كروس، فالفيردي.



