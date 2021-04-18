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موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي الدوري الإسباني

الأحد 18/أبريل/2021 - 04:38 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره خيتافي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره خيتافي، على أرضية ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، معقل الأخير.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة، في حين يتواجد خيتافي في المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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