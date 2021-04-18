الكشف عن أرباح ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

















ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن تم الكشف عن قيمة أرباح ريال مدريد الإسباني وذلك عقب تأهله إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنجليزي.

وأفادت صحيفة ABC الإسبانية بأن ريال مدريد حصل على إيرادات يبلغ قدرها 110.5 مليون يورو بعد وصوله إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هذا المبلغ قد يزيد في حالة الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب الغائب عن ريال مدريد منذ عام 2018.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيلعب في الدور قبل النهائي من البطولة الأوروبية أمام تشيلسي الإنجليزي ويطمح الملكي في الوصول إلى النهائي والتتويج باللقب للمرة الرابعة عشر في تاريخه.