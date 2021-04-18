Advertisements

نجم الميلان ضمن اهتمامات عملاق فرنسا

الأحد 18/أبريل/2021 - 05:42 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements
 

يتطلع بطل الدوري الفرنسي فريق باريس سان جيرمان لضم نجم ميلان الإيطالي هاكان تشالهان اوجلولو  لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل. 
وينتهي عقد التركي  مع الفريق الإيطالي خلال  الموسم الجاري ، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة  "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، بات تشالهانوجلو أحد أهم الصفقات التي يتطلع لها النادي الباريسي خلال الميركاتو الصيفي.
مؤكدة لم يتوصل الطرفان لاتفاق نهائي حتي الآن بسبب الراتب الذي يعرضه ميلان في العقد الجديد، وطلبات تشالهانوجلو للاستمرار ضمن صفوف الفريق.
جدير بالذكر أن اللاعب التركي يحظى باهتمام كبار أوروبا وعلى رأسهم مانشستر يونايتد ويوفنتوس وإنتر ميلان.
وقالت الصحيفة إن أولوية اللاعب هي البقاء داخل قلعة سانسيرو إلا أن الوقت بدأ ينفذ بشأن التوصل إلي اتفاق.

أخبار تهمك

نجم برشلونة بديل ماني في ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عرض صفقتي الأهلي على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 10 ساعات

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 20 ساعة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 17 ساعة

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي ضد الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ أقل من نصف ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 15 ساعة

أم الإرهابيين في كرداسة.. من هي سامية شنن التي مثلت بجثث الشهداء؟

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد خيتافي في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

10:09 م

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

11:10 م

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

12:03 ص

تعرف على تشكيل الأهلي ضد الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

05:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة