نجم الميلان ضمن اهتمامات عملاق فرنسا





يتطلع بطل الدوري الفرنسي فريق باريس سان جيرمان لضم نجم ميلان الإيطالي هاكان تشالهان اوجلولو لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد التركي مع الفريق الإيطالي خلال الموسم الجاري ، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، بات تشالهانوجلو أحد أهم الصفقات التي يتطلع لها النادي الباريسي خلال الميركاتو الصيفي.

مؤكدة لم يتوصل الطرفان لاتفاق نهائي حتي الآن بسبب الراتب الذي يعرضه ميلان في العقد الجديد، وطلبات تشالهانوجلو للاستمرار ضمن صفوف الفريق.

جدير بالذكر أن اللاعب التركي يحظى باهتمام كبار أوروبا وعلى رأسهم مانشستر يونايتد ويوفنتوس وإنتر ميلان.