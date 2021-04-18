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أجويرو يحدد راتبه في الموسم المقبل

الأحد 18/أبريل/2021 - 06:14 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي حدد راتبه الذي يرغب في الحصول عليه في ناديه الجديد في الموسم المقبل.
وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن عقد أجويرو مع مانشستر سيتي ينتهي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة علمًا بأن المان سيتي أعلن عدم استمراره في صفوفه عقب نهاية الموسم الحالي.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أجويرو يرغب في الحصول على راتب سنوي يبلغ قدره 12 مليون يورو في ناديه الجديد.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه ليس واضحًا قدرة أي نادي على تحمل هذا الراتب بالنظر إلى سن أجويرو البالغ من العمر 32 عامًا بالإضافة إلى تاريخ إصاباته في المواسم الأخيرة.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن أجويرو جذب اهتمام كلا من برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي.

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