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جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد
الأحد 18/أبريل/2021 - 04:14 ص
محمد نادر
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زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء اليوم الأول من الجولة ال31 والتي انطلقت مساء اليوم السابع عشر من أبريل الجاري.
ويتربع البرتغالي كريستيانو رونالدو عرش صدراة الهدافين برصيد 25 نقطة رغم غيابه عن التسجيل في مباراة فريقه الأخيره أمام جنوى والتي انتهت لصالح السيدة العجوز بثلاثة أهداف لهدف.
فيما يستمر البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان في ملاحقة المتصدر رونالدو برصيد 21 هدف
ويأتي لويس مورييل مهاجم أتلانتا ثالث الترتيب برصيد 18 هدف.
فيما رفع دومينيكو بيراردي مهاجم ساسولو رصيده إلى 13 هدف بعد تسجيله هدفين في فوز فريقه على فيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل هدف .
وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي على النحو التالي:
كريستيانو رونالدو 25 هدف
روميلو لوكاكو 21 هدف
لويس مورييل 18 هدف
سيمون نوانكو 17 هدف
دوشان فلاهوفيتش 15 هدف
لورنزو إنسيني 15 هدف
لوتارو مارتينيز 15 هدف
إبراهيموفيتش 15هدف
دوسان فلاهوفيتش 14هدف
جواو بيدرو 13 هدف
تشيرو إيموبيلي 13هدف
دومينيكو بيراردي 13 هدف
دوفان زاباتا 13 هدف
اندريا بيلوتي 12 هدف
فرانشيسكو كابوتو 11 هدف.
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