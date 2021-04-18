Advertisements

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد

الأحد 18/أبريل/2021 - 04:14 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements

زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء اليوم الأول من الجولة ال31 والتي انطلقت مساء اليوم السابع عشر من أبريل الجاري.
ويتربع البرتغالي كريستيانو رونالدو عرش صدراة الهدافين برصيد 25 نقطة رغم غيابه عن التسجيل في مباراة فريقه الأخيره أمام جنوى والتي انتهت لصالح السيدة العجوز بثلاثة أهداف لهدف.
فيما يستمر البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان في ملاحقة المتصدر رونالدو برصيد 21 هدف 
ويأتي لويس مورييل مهاجم أتلانتا  ثالث الترتيب برصيد 18 هدف.
فيما رفع دومينيكو بيراردي مهاجم ساسولو رصيده إلى 13 هدف بعد تسجيله هدفين في فوز فريقه على فيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل هدف .
وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي على النحو التالي:
كريستيانو رونالدو 25 هدف 
روميلو لوكاكو 21 هدف 
 لويس مورييل 18 هدف
سيمون نوانكو 17 هدف
دوشان فلاهوفيتش 15 هدف
لورنزو إنسيني 15 هدف
لوتارو مارتينيز 15 هدف
إبراهيموفيتش 15هدف
دوسان فلاهوفيتش 14هدف 
جواو بيدرو 13 هدف
تشيرو إيموبيلي 13هدف
دومينيكو بيراردي 13 هدف
دوفان زاباتا 13 هدف 
اندريا بيلوتي 12 هدف 
فرانشيسكو كابوتو 11 هدف.

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 16 ساعة

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد خيتافي في الدوري الإسباني

منذ 35 دقيقة

نجم برشلونة بديل ماني في ليفربول

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

أم الإرهابيين في كرداسة.. من هي سامية شنن التي مثلت بجثث الشهداء؟

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 5 ساعات

عرض صفقتي الأهلي على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 14 ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

11:10 م

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

10:09 م

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

12:03 ص

نجم برشلونة بديل ماني في ليفربول

02:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة