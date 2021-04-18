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تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد

الأحد 18/أبريل/2021 - 07:19 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق منافسات الجولة ال33 والمقرر لها الأحد الثامن عشر من أبريل الجاري.
وقطع ريال مدريد شوطا كبيراً في المنافسه على لقب الدوري حينما تغلب على نظيره برشلونه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.
في حين فقد المتصدر أتليتكو نقطتين ثمينتين في الحفاظ على صدارته للدوري عندما تعادل خارج أرضه مع ريال بيتيس بهدف لكل منهما.
1 أتلتيكو مدريد 67
2 ريال مدريد 66
3 برشلونة 65
4 إشبيلية 61
5 ريال سوسييداد 47
6 ريال بيتيس 47
7 فياريال فياريال46
8 غرناطة غرناطة 39
9 ليفانتي ليفانتي 38
10 أتلتيك بيلباو 37
11 سيلتا فيغو 37
12 قادش 35
13 فالنسيا 34
14 أوساسونا 34
15 خيتافي 30
16 هويسكا 27
17 بلد الوليد 27
18 إلتشي إلتشي 26
19 ديبورتيفو ألافيس 24
20 إيبار 23

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