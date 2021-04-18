تعرف على معلقين مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري





يترقب عشاق الكرة المصرية القمة رقم 121 بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد وذلك ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يقوم بالتعليق تلفزيونياً على المباراة 4 معلقين, حيث ستذاع المباراة عبر قناتي أون تايم سبورتس 1وتضم استوديو تحليلي وأيضاً قناة أون تايم سبورتس 2.

وسيقوم مدحت شلبي بالتعليق على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى لقناة أون تايم سبورتس 1 وسيتواجد معه على الصوتية الثانية لنفس القناة المعلق أيمن الكاشف.

ومن خلال قناة أون تايم سبورتس 2 والتي ستقوم ببث المباراة بدون استوديو تحليلي، سيقوم المعلق حاتم بطيشة بالتعليق على مباراة القمة 121عبر القناة الصوتية الأولى والمعلق مؤمن حسن سيعلق على اللقاء عبر القناة الصوتية الثانية.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل الآتي :-

-حراسة المرمى : محمود جنش

- الدفاع :حازم إمام ومحمود علاء والونش ومحمد عبد الشافي

- خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد زيزو وأشرف بن شرقي وأوباما

- الهجوم : مروان حمدي

أما الأهلي فمن المتوقع أن يخوض اللقاء بالتشكيل الآتي :-

-حراسة المرمى : علي لطفي

- الدفاع :أيمن أشرف و بدر بانون و رامي ربيعة و أحمد بيكهام

- خط الوسط : عمرو السولية و أليو ديانج وكهربا و محمد مجدي أفشة و حسين الشحات

- الهجوم : والتر بواليا



