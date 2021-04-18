القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري اليوم الأحد





تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية اليوم الأحد في التاسعة والنصف مساء إلى استاد القاهرة لمتابعة القمة رقم 121 بين الأهلي والزمالك وذلك ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري المصري.

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة خاضها حتى الآن بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 11 مباراة خاضها حتى الآن.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناتي أون تايم سبورتس 1وتضم استوديو تحليليا وأيضاً قناة أون تايم سبورتس 2ولكن بدون استوديو تحليلي.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي :-

-حراسة المرمى : علي لطفي

- الدفاع :أيمن أشرف و بدر بانون و رامي ربيعة و أحمد بيكهام

- خط الوسط : عمرو السولية و أليو ديانج وكهربا و محمد مجدي أفشة و حسين الشحات

- الهجوم : والتر بواليا





أما الزمالك فمن المتوقع أن يخوض اللقاء بالتشكيل الآتي :-

-حراسة المرمى : محمود جنش

- الدفاع :حازم إمام ومحمود علاء والونش ومحمد عبد الشافي

- خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد زيزو وأشرف بن شرقي وأوباما

- الهجوم : مروان حمدي



