Advertisements

القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري اليوم الأحد

الأحد 18/أبريل/2021 - 04:20 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية اليوم الأحد في التاسعة والنصف مساء إلى استاد القاهرة لمتابعة القمة رقم 121 بين الأهلي والزمالك وذلك ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة في بطولة الدوري المصري.
يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة خاضها حتى الآن بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 11 مباراة خاضها حتى الآن.
ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناتي أون تايم سبورتس 1وتضم استوديو تحليليا وأيضاً قناة أون تايم سبورتس 2ولكن بدون استوديو تحليلي.
* التشكيل المتوقع :
من المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي :-
  -حراسة المرمى : علي لطفي
- الدفاع  :أيمن أشرف و بدر بانون و رامي ربيعة و أحمد بيكهام
-  خط الوسط : عمرو السولية و أليو ديانج وكهربا و محمد مجدي أفشة و حسين الشحات
-  الهجوم :  والتر بواليا

أما الزمالك  فمن المتوقع أن يخوض اللقاء بالتشكيل الآتي :-
  -حراسة المرمى : محمود جنش 
- الدفاع  :حازم إمام ومحمود علاء والونش ومحمد عبد الشافي 
 -  خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد زيزو وأشرف بن شرقي وأوباما
-  الهجوم :  مروان حمدي

أخبار تهمك

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 17 ساعة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 14 ساعة

نجم برشلونة بديل ماني في ليفربول

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أم الإرهابيين في كرداسة.. من هي سامية شنن التي مثلت بجثث الشهداء؟

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عرض صفقتي الأهلي على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

منذ حوالي 9 ساعات

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد خيتافي في الدوري الإسباني

منذ 33 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

11:10 م

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

10:09 م

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

12:03 ص

نجم برشلونة بديل ماني في ليفربول

02:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة