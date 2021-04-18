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محمد ممدوح يكشف لـ"الفجر الفني" عن أسباب تحمسه للمشاركة في "لعبة نيوتن"

الأحد 18/أبريل/2021 - 04:28 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعرب الفنان محمد ممدوح، عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "لعبة نيوتن"، الذى لاقي صدى واسع فور عرضه على الشاشة الصغيرة.

وكشف محمد ممدوح لـ"الفجر الفني" عن سبب تحمسه للمشاركة فى مسلسل "لعبة نيوتن"، حيث قال"الدور جديد ومختلف والقصة نفسها جديدة ومشجعة لأي ممثل أن يخوض هذه التجربة، بالإضافة إلى وجود المخرج تامر محسن، فهو مخرج شديد الحساسية، وأعماله أعتبرها لها حالة خاصة".

وتابع: "كما أن الفنانة منى زكي ممثلة ذكية وقديرة تنتقي أعمالها.. والتجربة معها مختلفة ومهمة".

وعن شخصية "حازم" التى يقدمها، أشار إلى أنها شخصية موجود بقوة في مجتمعنا المصري والعربي، فهو شخص يريد تحقيق طموحاته على الرغم من إمكاناته المتواضعة، في ظلّ مشكلة عائلية يعيشها مع زوجته.

يذكر أن "لعبة نيوتن"، من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، أشرف مهدي، على قاسم، أحمد طلعت، حنان يوسف، محمد التاجي، وبمشاركة وجوه أمريكية وأوروبية منها: ماريمار فيغا، رايان كنغ، جيني وه، والممثل الأمريكي المصري آدم الشرقاوي.

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