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الكلاسيكو المصري.. تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري

الأحد 18/أبريل/2021 - 04:53 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غريمه التقليدي الزمالك، على ملعب القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الأهلي والزمالك غدًا الأحد 18 أبريل الحالي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 27 نقطة من 11 مباراة.

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