Advertisements

موسيماني يستقر على ظهير الأهلي الأيمن ضد الزمالك

الأحد 18/أبريل/2021 - 05:27 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements


استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على ظهير المارد الأحمر لمواجهة الزمالك مساء اليوم الأحد.

ظهير الأهلي الأيمن أمام الزمالك في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد على أرضية ميدان ستاد القاهرة الدولي.

وتنقل قناة "أون تايم سبورتس 1" حصريا مواجهة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الأحد، لحساب منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري.

من جانبه استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على الدفع بأحمد رمضان بيكهام في مركز الظهير الأيمن أمام الزمالك.

ويفقد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خدمات ظهيره الأيمن محمد هاني، أمام الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري بسبب الإصابة.

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد خيتافي في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أم الإرهابيين في كرداسة.. من هي سامية شنن التي مثلت بجثث الشهداء؟

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة بديل ماني في ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عرض صفقتي الأهلي على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي ضد الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 17 ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 10 ساعات

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

10:09 م

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

11:10 م

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

12:03 ص

تعرف على تشكيل الأهلي ضد الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

05:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة