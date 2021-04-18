موسيماني يستقر على ظهير الأهلي الأيمن ضد الزمالك









استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على ظهير المارد الأحمر لمواجهة الزمالك مساء اليوم الأحد.





ظهير الأهلي الأيمن أمام الزمالك في الدوري المصري





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد على أرضية ميدان ستاد القاهرة الدولي.





وتنقل قناة "أون تايم سبورتس 1" حصريا مواجهة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الأحد، لحساب منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري.





من جانبه استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على الدفع بأحمد رمضان بيكهام في مركز الظهير الأيمن أمام الزمالك.



