تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع ضد الأهلي في كلاسيكو الكرة المصرية









يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي مساء اليوم الأحد.





تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في الدوري المصري





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد على أرضية ميدان ستاد القاهرة الدولي.





وتنقل قناة "أون تايم سبورتس 1" حصريا مواجهة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الأحد، لحساب منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري.





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مواجهة الأهلي بالتشكيل الآتي:-





حراسة المرمى:- محمود عبدالرحيم جنش





خط الدفاع:- حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي الونش - أحمد أبو الفتوح





خط الوسط:- طارق حامد - فرجاني ساسي





خط الهجوم:- أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - شيكابالا





مهاجم صريح:- مروان حمدي.



