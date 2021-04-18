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يسرا اللوزي تستفز محمد ثروت لذبح حبيبها.. أبرز أحداث الحلقة الخامسة من "بين السماء والأرض"

الأحد 18/أبريل/2021 - 05:13 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل بين السما والأرض، الذى تدور أحداثه داخل مصعد معطل، بعض المشاهد المثيرة.

حيث علم جلال أبو الوفا (محمد ثروت)، أن سامي (عمرو صالح) المحتجز معه داخل المصعد المعطل هو نجل زكريا (زكي فطين عبد الوهاب)، صاحب الشركة الذي تسبب في فصله من عمله وضياع مستقبله، فأخذ السكين الذي كان بحوزة الشيخ عوض (محمود الليثي)، ووضعه على رقبة سامي مهددًا بذبحه.



صدر رد فعل مريب من مرام (يسرا اللوزي)، والتي من المفترض أنه حبيبة سامي، إذ حاولت استفزاز جلال لذبح سامي، قائلة: "أنت أجبن من أنك تقتله.. أنت ولا تقدر تعمل حاجة.. ورينا كدا هتقتله إزاي"، علاوة على تعبير وجه سارة (نورهان)، التي بدت عليها الصدمة من رد فعل مرام.




يذكر أن مسلسل بين السما والأرض" بطولة النجم هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ

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