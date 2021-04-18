موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري









يلتقي بيراميدز مع نظيره الاتحاد السكندري ، السبت المقبل ، في إطار مواجهات الأسبوع الـ 18 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





بيراميدز يحل ضيفًا على الاتحاد السكندري ، في استاد الإسكندرية ، في إطار مواجهات الأسبوع الـ 18من عمر المسابقة المحلية.





ويحتل بيراميدز المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد السكندري ، في المركز الحادي عشر بـ 28 نقطة.





تنطلق مباراة بيراميدز و الاتحاد السكندري ، في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة، و10:30 بتوقيت السعودية.



