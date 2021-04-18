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موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري

الأحد 18/أبريل/2021 - 06:35 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يلتقي بيراميدز مع نظيره الاتحاد السكندري ، السبت المقبل ، في إطار مواجهات الأسبوع الـ 18 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يحل ضيفًا على الاتحاد السكندري ، في استاد الإسكندرية ، في إطار مواجهات الأسبوع الـ 18من عمر المسابقة المحلية.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد السكندري ، في المركز الحادي عشر بـ 28 نقطة.

تنطلق مباراة بيراميدز و الاتحاد السكندري ، في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة، و10:30 بتوقيت السعودية.

تذاع مباراة بيراميدز و الاتحاد ، على قناة أون تايم سبورت 1.

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