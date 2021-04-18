موعد مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري





يلتقي الإسماعيلي مع نظيره الإنتاج الحربى ، يوم السبت الموافق 1 من الشهر المقبل ، في إطار مواجهات الأسبوع الـ 19 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





يحل الإنتاج الحربي ضيفًا على الإسماعيلي ، في استاد الإسماعيلية ، في إطار مواجهات الأسبوع الـ 18من عمر مسابقة الدوري العام.





ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر في ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، فيما يتواجد الإنتاج الحربي ، في المركز الثامن عشر بـ 12 نقطة.





تنطلق مباراة الإسماعيلي و الإنتاج الحربي ، في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة، و10:30 بتوقيت السعودية.



