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موعد مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري

الأحد 18/أبريل/2021 - 07:12 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يلتقي الإسماعيلي مع نظيره الإنتاج الحربى ، يوم السبت الموافق 1 من الشهر المقبل ، في إطار مواجهات الأسبوع الـ 19 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

 يحل الإنتاج الحربي ضيفًا على الإسماعيلي ، في استاد الإسماعيلية ، في إطار مواجهات الأسبوع الـ 18من عمر مسابقة الدوري العام. 

ويحتل الإسماعيلي  المركز السابع عشر في ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، فيما يتواجد الإنتاج الحربي ، في المركز الثامن عشر بـ 12 نقطة.

تنطلق مباراة الإسماعيلي و الإنتاج الحربي ، في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة، و10:30 بتوقيت السعودية.

تذاع مباراة الإسماعيلي و الإنتاج الحربي ، على قناة أون تايم سبورت 1.

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