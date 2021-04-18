Advertisements

اليوم.. نظر دعوى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد كتاب مصر

الأحد 18/أبريل/2021 - 07:16 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
هدير حمزة
Advertisements
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، اليوم الأحد، الدعوى رقم 36851 لسنة 74ق، المقامة من محمد حامد سالم المحامي، وكيلا عن الكاتب محمد العون، والتي يطالب فيها بتشكيل لجنة لإدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، لحين إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة، بسبب انتهاء مدة مجلس إدارة النقابة الحالي برئاسة علاء عبدالهادي، وامتناعه عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

واختصمت الدعوى رقم 36851 لسنة 74 ق قضاء إداري، وزير الثقافة بصفته، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب بصفته، ورئيس اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب بصفته.

وذكرت الدعوى أن "الطاعن عضو عامل بالجمعية العمومية بالنقابة العامة لاتحاد الكُتاب، وقام المطعون ضده الثاني بإرسال دعوة له لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر النقابة لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة في 20 مارس 2020".

وأضافت الدعوى، أن "الطاعن توجه في الموعد المقرر للانتخابات إلى مقر النقابة للإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار المرشحين؛ لكنه فوجئ بغلق مقر النقابة وإلغاء إجراء الانتخابات دون إعلانه أو إخطاره رسميًا بذلك – فقرر الطاعن بالتوجه في ذات اليوم، تحرير المحضر رقم 1736 لسنة 2020 إداري قصر النيل، لإثبات الحالة بما تقدم".

تابعت الدعوى: "ثم نما إلى علم الطاعن أن سبب إلغاء موعد الانتخابات أن المطعون ضده الثاني محمد علاء عبدالهادي (مُرشح) قام بعقد اجتماع لمجلس إدارة النقابة في 18 مارس من العام الماضي، واتخذ قرارًا بإلغاء موعد الانتخابات المحدد بحجة تعذر إجرائها بسبب فيروس كورونا، وقرر تأجيلها إلى 5 يونيو، دون مبرر أو سند قانوني، ودون صدور قرار بذلك من اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على الانتخابات".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الدولة بوابة الفجر الفجر الأختيار

أخبار تهمك

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 20 ساعة

الكشف عن أرباح ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد خيتافي في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عرض صفقتي الأهلي على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي ضد الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

نجم برشلونة بديل ماني في ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 19 ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 22 ساعة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

إنذار على يد محضر لوزيرة الثقافة

طعن يطالب بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد كتاب مصر

٣١ مايو.. نظر جلسة تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد كتاب مصر

26 يوليو.. نظر دعوى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد كتاب مصر

تأجيل دعوى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد كُتاب مصر إلى 23 أغسطس

تأجيل نظر دعوى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد كُتاب مصر لـ27 سبتمبر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

10:09 م

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

11:10 م

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

12:03 ص

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

02:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة