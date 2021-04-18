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10 مصادر اعتمدت عليها الحلقة 5 من مسلسل "الاختيار 2".. اعرفها

الأحد 18/أبريل/2021 - 07:54 ص
الاختيار 2
الاختيار 2
إيريني صفوت
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مع انتهاء الفقرة الإعلانية وبدء عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 2.. رجال الظل"، التي وثقت عملية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين، جلس المصريون يحبسون أنفاسهم أمام التلفاز لمشاهدة ومتابعة هذه الحلقة التي أصبحت، هي ومخرجها بيتر ميمي، وبطلها أحمد مكي، "تريندا" عبر موقع التواصل الاجتماعي قبل عرض الحلقة.

ونظرا لأهمية الحلقة كشف المخرج والمؤلف في بداية عرض الحلقة عن المصادر التي اعتمدا عليها في توثيق هذه الأحداث الفاصلة في تاريخ مصر المعاصر، ونعرض لكم هذه المصادر في السطور التالية:

1- تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي شكل لجنة تقصي حقائق في هذه الحادثة، وأصدر تقريرا مطولا عنها.
2- تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتوفين والمصابين في هذا الفض.
3- فيلما وثائقيا أعدته قناة الجزيرة القطرية عن فض اعتصام رابعة العدوية، وخاصة "عمارة المنايفة"، إضافة إلى بعض الفيديوهات التابعة للقناة والتي وثقت عملية الفض.
4 - مقاطع مصورة ومداخلات لبعض القنوات الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والتي تبث من خارج البلاد.
5- بيان وزارة الداخلية الصادر في يوم 14 أغسطس 2013.
6- محاضر أقسام مدينة نصر وبقية المحافظات.
7- مواد أرشيفية من الصحف المصرية.
8- شهادات سكان المحافظات المختلفة.
9- شهادات بعض الضباط من مختلف المحافظات.
10- مواد مصورة من أشخاص شهود عيان على الحادث.
10 مصادر اعتمدت عليها الحلقة 5 من مسلسل "الاختيار 2".. اعرفها
10 مصادر اعتمدت عليها الحلقة 5 من مسلسل "الاختيار 2".. اعرفها
10 مصادر اعتمدت عليها الحلقة 5 من مسلسل "الاختيار 2".. اعرفها
10 مصادر اعتمدت عليها الحلقة 5 من مسلسل "الاختيار 2".. اعرفها

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