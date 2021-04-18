حكيم يفتتح أكبر خيمة رمضانيه في مصر





في حضور اكثر من ٥٠٠ شخص ووسط أجواء عائليه و تحت شعار كامل العدد قام الفنان حكيم بأحياء اولي ليالي سحور خيمه The Garden الرمضانية بالتجمع الخامس لمنظمي الحفلات تامر يحي، ايمان شتا ونرمين سيف حيث قام حكيم بالغناء لأكثر من ساعه و نصف.





وقدم حكيم أغانيه القديمة والحديثة والأغاني الرمضانية وسط تفاعل الجمهور معه كما اشاد حكيم بالتنظيم الراقي كما حرص حكيم علي النزول من علي المسرح و الغناء وسط الحضور و التقاط الصور معهم.





كان منظمي الحفل قد اعلنوا عن الحفل لمده ٢٤ ساعه فقط قبل ان يضعوا لافته كامل العدد و نفاذ كافه التذاكر قبل الحفل ب ٢٤ ساعه.