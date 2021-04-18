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بمشاركة ٤٢ ناشر.. معرض فيصل الرمضاني التاسع للكتاب الثلاثاء القادم

الأحد 18/أبريل/2021 - 07:42 ص
بوابة الفجر
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تستعد  الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج على لإقامة معرض فيصل الرمضانى التاسع للكتاب بأرض الهيئة بشارع فيصل الطالبية فى الفترة من ٨ حتى ١٨ رمضان.

يشارك فى المعرض ٤٢ دار نشر من ضمنها قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة دار المعارف وعدد من دور النشر الخاصة وسور الأزبكية. 

ويقام على هامش المعرض عروض فنية على المسرح  بالإضافة إلى إقامة ورش الرسم والتلوين للأطفال.

ويضم المعرض احدث إصدارات هيئة الكتاب فى مختلف المجالات والسلاسل وجميع الكتب منخفضة السعر تبدأ من جنيه واحد حتى ٢٠ جنيه ، ومن العناوين التى سيضمها المعرض الممثل الكوميدي، الممثل الكوميدي، نجيب محفوظ يقول، سجن النساء.  روايه، حكاية كل كتاب، قلوب عاشقه رواية، المقهى الثقافى ، هموم المرأة العربية، أحمد حسن الزيات كاتباً وناقدا، عاشق الحريه  ولى الدين يكن، الشخصية الشريرة فى الأدب المسرحى، خفايا نظام النجم الأمريكي.

يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من الثامنة مساء حتى الثانية عشر منتصف الليل. 

ويأتى المعرض بعد معرض الإسكندرية التاسع للكتاب الذى أقامته هيئة الكتاب بأرض كوتة فى ٢٥ مارس الماضى عقب قرار مجلس الوزراء بعودة المعارض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.

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