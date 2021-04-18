سوزان نجم الدين تجيب بجرأة في الحلقة السادسة من "شيخ الحارة والجريئة"

تحل الفنانة السورية سوزان نجم الدين ضيفةً لسادس حلقات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بموسمه الخامس، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة "القاهرة والناس".

وترد سوزان بكل جرأة على جميع فقرات "شيخ الحارة والجريئة"، متحدثةً عن علاقتها ببعض الزملاء وتفاصيل خلافاتها معهم، آرائها حول السياسة السوريةوعلاقتها ببعض زملائها الفنانين السوريين، بالإضافة إلى معاناتها مع أبنائها في أمريكا بعد حرمانها منهم لسنوات.

جدير بالذكر أن فقرات برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية "مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة".

كما فاجيء فريق البرنامج ضيوف حلقات "شيخ الحارة" في نهاية الحلقة بنقلهم إلى العالم الافتراضي، وهو الذي قوبل برد فعل متباين بين خوف ورعب ودهشة واستمتاع بالمفاجأة التي كانت البديل لامتناع الضيوف عن الإجابة على أي من أسئلة مثلث الخطر.

"شيخ الحارة والجريئة" يوميًا في شهر رمضان المبارك عقب آذان المغرب مباشرة الساعة 6:25 مساءً والإعادة 12 منتصف الليل