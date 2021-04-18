مذيعة "إكسترا نيوز" تبكي وتروي تجربتها أثناء فض رابعة: "مش هننسى شهداء الشرطة"





بكت الإعلامية رانيا هاشم، على الهواء، خلال تقديم حلقتها، عقب انتهاء عرض الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2، والتي كشفت أحداث فض اعتصام رابعة العدوية المسلح، مطالبة بعرض المسلسل على جميع محطات التليفزيون لكشف ما كانت تقوم به الجماعات المسلحة فى رابعة العدوية، ومخططاتهم لحرق مصر.









وأضافت رانيا هاشم، خلال برنامجها مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز: "سلام وتحية لكل الأجهزة الأمنية.. وعارفين إحنا بنقفل بابنا إننا فى أيد أمينة.. ومسلسل الاختبار2 يحكى عن قائد عظيم حمى البلد من الجماعات المسلحة، لافتة: "تحيا لكل مصرى عظيم وقدر يختار حياة عظيمة ومستقبلا عظيما له وللأجيال القادمة".









وتابعت: "كنت ساكنة فى منطقة رابعة وشوفت حاجات كتير وكانوا بيناموا فى المسجد ومش بيصلوا فيه، وبيقولوا إحنا فى جهاد بتحاربوا مين؟.. سكان مدينة نصر بمليون راجل.. واختيار اليوم شاركنا فى أمن وأمان ومستقبل مشرق".