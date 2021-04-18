Advertisements

مذيعة "إكسترا نيوز" تبكي وتروي تجربتها أثناء فض رابعة: "مش هننسى شهداء الشرطة"

الأحد 18/أبريل/2021 - 07:54 ص
بوابة الفجر
Advertisements

بكت الإعلامية رانيا هاشم، على الهواء، خلال تقديم حلقتها، عقب انتهاء عرض الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2، والتي كشفت أحداث فض اعتصام رابعة العدوية المسلح، مطالبة بعرض المسلسل على جميع محطات التليفزيون لكشف ما كانت تقوم به الجماعات المسلحة فى رابعة العدوية، ومخططاتهم لحرق مصر.


وأضافت رانيا هاشم، خلال برنامجها مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز: "سلام وتحية لكل الأجهزة الأمنية.. وعارفين إحنا بنقفل بابنا إننا فى أيد أمينة.. ومسلسل الاختبار2 يحكى عن قائد عظيم حمى البلد من الجماعات المسلحة، لافتة: "تحيا لكل مصرى عظيم وقدر يختار حياة عظيمة ومستقبلا عظيما له وللأجيال القادمة".


وتابعت: "كنت ساكنة فى منطقة رابعة وشوفت حاجات كتير وكانوا بيناموا فى المسجد ومش بيصلوا فيه، وبيقولوا إحنا فى جهاد بتحاربوا مين؟.. سكان مدينة نصر بمليون راجل.. واختيار اليوم شاركنا فى أمن وأمان ومستقبل مشرق".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رانيا هاشم الأختيار

أخبار تهمك

نجم برشلونة بديل ماني في ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي ضد الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 3 ساعات

عرض صفقتي الأهلي على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن أرباح ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة عبر «النايل سات» تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 13 ساعة

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 10 ساعات

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 11 ساعة

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 21 ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ يوم

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 20 ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد خيتافي في الدوري الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تكشف تأثير تعرض البلاد لـ منخفض السودان الموسمي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

والدة النقيب محمد أنور جمعة تكشف اللحظات الأخيرة قبل استشهاده

مصطفى بكري: 8 شهداء و156 مصابًا من الشرطة سقطوا خلال فض اعتصام رابعة الإرهابي

في عيد الإعلاميين ..كورونا تتسلل الطواقم الإعلامية وتصيب 4 مذيعين

"هتخاف من إيه تاني".. مي حلمي تثير الجدل بتجربة جديدة

ضيف يموت أثناء إجراء مذيعة "إكسترا نيوز" حوار معه (فيديو)

شاهد.. إعلامية تبكي على الهواء بعد مسلسل "الاختيار 2"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

10:09 م

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

11:10 م

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

12:03 ص

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

02:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة