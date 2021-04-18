شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا على جميع الأنحاء.





وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد (30% تقريبا) على فترات منقطعة، ونشاط لرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وجنوب البلاد، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.



