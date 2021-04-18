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موعد مباراة تشيلسي المقبلة في دوري أبطال أوروبا

الأحد 18/أبريل/2021 - 08:30 ص
تشيلسي
تشيلسي
حسام مجدي
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انتهت منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء بشكل رسمي.

وتأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا كل من فريق ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيان.

وسيلاقي فريق ريال مدريد نظيره تشيلسي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره تشيلسي يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ أبريل ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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