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الزمالك يرحب بمفاوضات الأهلي لضم نجمه

الأحد 18/أبريل/2021 - 08:30 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
أمل الحلفاوي
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رحب نادي الزمالك بمفاوضات النادي الأهلي، بشأن الحصول على خدمات أحمد سيد زيزو نجم القلعة البيضاء.

وأكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن الباب مفتوح أمام النادي الأهلي للتفاوض على ضم زيزو.

واشترط هشام إبراهيم أن يتقدم النادي الأهلي بعرض رسمي إلى مجلس إدارة نادي الزمالك من أجل مناقشة العرض، وحينها يتم الرد بالقبول أو الرفض.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنظيره الأهلي، مساء اليوم الأحد، عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

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