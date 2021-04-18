ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل قمة الأهلي والزمالك اليوم الأحد

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره الأهلي، في قمة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر أبريل الجاري.





وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.





ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز من أجل استمراره على صدارة جدول ترتيب الدوري، في حين أن الأهلي يرغب في حصد النقاط الثلاث من المباراة لتحسين مركزه في الدوري، ولحين لعب باقي المباريات المؤجلة له.





جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي والزمالك





1- الزمالك برصيد 33 نقطة

2- المصري برصيد 29 نقطة

3- الاتحاد السكندري برصيد28 نقطة

4- الأهلي برصيد 27 نقطة

5- بيراميدز برصيد 27 نقطة

6- مصر المقاصة برصيد 26 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا برصيد 25 نقطة

8- سموحة برصيد 24 نقطة

9- إنبي برصيد 24 نقطة

10- الجونة برصيد 24 نقطة

11- غزل المحلة برصيد 24 نقطة

12- أسوان برصيد 20 نقطة

13- طلائع الجيش برصيد 17 نقطة

14- وادي دجلة برصيد 16 نقطة

15- المقاولون العرب برصيد 15 نقطة

16- البنك الأهلي برصيد 14 نقطة

17- الإسماعيلي برصيد 14 نقطة

18- الإنتاج الحربي برصيد 12 نقطة



