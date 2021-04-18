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قبل لقاء الدحيل.. تاريخ مواجهات أهلي جدة أمام الأندية القطرية

الأحد 18/أبريل/2021 - 09:01 ص
اهلي جدة
اهلي جدة
أمل الحلفاوي
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، نظيره الدحيل القطري، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".

تاريخ مواجهات أهلي جدة أمام الأندية القطرية

ويسعى أهلي جدة إلى مواصلة رقمه المميز، أمام الدحيل لتضميد جراحه بعد الخسارة المذلة في الجولة الماضية.
الأهلي لم يتلق أي هزيمة أمام الأندية القطرية في السعودية خلال آخر 7 مواجهات، إذ تعادل في لقائين وفاز في 5 آخرين، وتعود آخر هزيمة له في المملكة العربية السعودية أمام أندية قطر إلى عام 2010، عندما خسر على يد الغرافة بهدف دون رد.

تاريخ مواجهات الأهلي والدحيل

التقى الأهلي بنظيره الدحيل في لقائين فقط، وسيكون لقاء الليلة هو الثالث، حقق الفريق القطري الفوز في لقاء على أرضه، وخسر في المملكة العربية السعودية اللقاء الآخر.

وكان أهلي جدة خسر أولى مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بخماسية مقابل هدفين أمام استقلال طهران.

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