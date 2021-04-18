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تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد

الأحد 18/أبريل/2021 - 09:02 ص
ارسنال
ارسنال
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الأحد نادي آرسنال نظيره فولهام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يواجه مانشستر يونايتد نظيره بيرنلي.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " قبل هذه المباريات.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- مانشستر سيتي 74 نقطة
2- مانشستر يونايتد 63 نقطة
3 – ليستر سيتي 56 نقطة
4- وست هام 55 نقطة
5- تشيلسي 54 نقطة
6- ليفربول 52 نقطة
7- توتنهام 50 نقطة
8 – إيفرتون 49 نقطة
9 – أرسنال 45 نقطة
10 – ليدز يونايتد 45 نقطة
11 – أستون فيلا 44 نقطة
12- وولفرهامبتون 41 نقطة
13- كريستال بالاس 38 نقطة
14- ساوثهامبتون 36 نقطة
15-برايتون أند هوف ألبيون 33 نقطة
16 – بيرنلي 33 نقطة
17 – نيوكاسل يونايتد 35 نقطة
18 – فولهام 26 نقطة

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