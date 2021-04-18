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الهند تسجل أكثر من 261 ألف إصابة بكورونا

الأحد 18/أبريل/2021 - 09:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم الأحد، تسجيل زيادة يومية قياسية في إصابات كوفيد-19 بلغت أكثر من 261 ألف إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

 

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الهندية، تم تسجيل زيادة يومية قياسية في إصابات كوفيد-19 بلغت 261500 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

 

وقالت الصحة الهندية، إن إجمالي عدد الإصابات في البلاد، وصل إلى نحو 14.8 مليون حالة، لتحتل المركز الثاني من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة، التي سجلت أكثر من 31 مليون إصابة.

 

وارتفع عدد الوفيات في الهند جراء كوفيد-19 إلى 177150 بعد تسجيل 1501 وفاة جديدة.

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