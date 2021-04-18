د.حماد عبدالله يكتب: من قواعد " الرقص مع الحياة" !!













كنت قد قدمت لكم ما قرأته فى كتاب قيم للدكتور مهندس "مهدى الموسوى" ، وهو مهندس إستشارى ، أسس مكتبة الإستشارى فى دولة الإمارات العربية ويرأس إدارته ، وكان قد حصل على درجة دكتوراه الفلسفة من جامعة "ماك كوينز تكنولوجى الكندية" عن بحثه فى فى تيسير بناء مساكن الفقراء وهو باحث فى الحكمة وأسرار الحياة الطيبة .

واليوم والأيام قادمة سأحاول أن أقدم لكم خلاصة لبعض القواعد التى حاولت أن تكون قريبة من نفسى وأعتقد سهل التعامل بها ومعها مع ما يحيط بنا ، فالرجل أخذ الحكمة التالية نبراساً لحياته فقال " طلبت من الله كل شىء لأستمتع بالحياة " ..فأعطانى الحياة لأستمتع بكل شىء !!

وفى قاعدة من قواعد الرقص مع الحياة أن تكون صديقاً لنفسك !!

وعدت نفسى كل صباح أن أستقبل يومى وكأننى التقى بأعز صديق ، وأن أدخل البهجة فى قلب كل من أراه ، وعدت نفسى أن أجعل قلبى ثروتى الحقيقية التى تفيض بالدفء والحنان ، وأن أجعل لسانى ينشر الطيب كلما نطق ، وأن أكون ممتناً فى كل لحظة وشاكراً على ما تجود به الحياة .

لقد عزمت أن أرمى أحزانى وهمومى وأن أبذل غاية جهدى لأجعل أيامى تضج بالحياة ، سأجعل كل يوم بقى من عمرى يثرى نفسى ، ويلهم روحى بحياة طيبة ،وبأمانى طيبة ، عندما نستيقظ فى الصباح ، أنظر إلى نفسك ملياً فى المرآة وقل لنفسك : هذا أنا ، خلقنى الله بصورتى وطبعى وصفاتى ، أتعهد بقبولها والرضا عنها كما هى تماماً ، بلا رتوش ولا رغبة فى التغيير .

سأسعى لعمل شىء ما لنفسى بهدوء وروية ، إن قبولى لنفسى كما هى لا يعنى الرضا التام عنها وإنما القناعة والموافقة بما قَدُرَ لى من نصيب ،إلق التحية على نفسك فى المرآة كل صباح بإستخدام عبارات كوميدية مثل " ها أنذا لقد عدت ، وكل جزء منى على أفضل حال !!

أمنح نفسك تقديراً غير مشروط ، بغض النظر عما يفعله الأخرون أو يشعرون به تجاهك ، إن الموقف هو كل شىء ، فأحرص على أن يعيش الأخرون مع إنسان متوافق مع نفسه ويمتلك موقفاً طيباً مع ذاته !!

هكذا يجب أن تقرر أن تكون صديقاً لنفسك وإستمتع بصحبتها وذلك قبل أن تكون صديقاً للأخرين ، إهمس لنفسك قائلاً أنا راضى ٍ تماماً عن نفسى وأتقبل كل شىء كما هو

لأنك حينما لا تقتنع بأن ذاتك غير مقبوله لك ستصبح شديد الحساسية تجاه رفض الأخرين وستفقد قدراتك ، وستبحث عن حب ورضا الأخرين !!

إن قبولك لذاتك هو وسيلة للنمو والتطور وإذا تقبلت نفسك فستقبل العالم كله وكل ما يحصل فيه من أحوال وتناقضات .

" إن الإنسان يشعر بالسعادة بقدر ماهو مستعد لذلك .

ولو أن اليوم هو أفضل أيام حياتك وأنت لا تعرف ذلك ،فإنك لن تتصرف وفقاً له "لذا فإن الأرجح هو أن أفضل أيام حياتك سوف تفوتك "" أبراهام لينكولن "

وإلى الغد مع قواعد الرقص مع الحياة !!