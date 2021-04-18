إسرائيل واليونان توقعان أكبر صفقة بينهما في مجال الدفاع

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنها وقعت مع اليونان أكبر صفقة بينهما في مجال الدفاع، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

ووقعت إسرائيل واليونان أكبر اتفاقية مشتريات دفاعية، حيث وقع سلاح الجو اليوناني اتفاقية ستشغل بموجبها شركة "Elbit Systems" الإسرائيلية مركزا لتدريب القوات الجوية اليونانية.

ووفقًا لصحيفة "جورزاليم بوست"، تبلغ قيمة الاتفاقية نحو 1.65 مليار دولار.