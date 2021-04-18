Advertisements

غيابات ريال مدريد في مباراة خيتافي بالدوري الإسباني

الأحد 18/أبريل/2021 - 09:30 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
أمل الحلفاوي
Advertisements
يلتقي فريق ريال مدريد بنظيره خيتافي، مساء اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز.

وكشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة الفريق لمواجهة خيتافي، التي ستنطلق عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

واستبعد زيدان كلا من، "سيرجيو راموس، ورافائيل فاران، وناتشو فيرنانديز، وداني كارفاخال، وفيرلاند ميندي، وكاسيميرو، ولوكاس فاسكيز، وإيدين هازارد"، لأسباب مختلفة.

فيما ضمت قائمة ريال مدريد المختارة كلا من:

في حراسة المرمى: كورتوا - لونين - ألتوبي.
في خط الدفاع: ميليتاو - مارسيلو - أودريوزولا - تشوست.
في خط الوسط: كروس - مودريتش - فالفيردي - إيسكو.
في خط الهجوم: بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس - ماريانو - رودريجو

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 66 نقطة.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يرحب بمفاوضات الأهلي لضم نجمه

منذ أقل من ساعتين

المتحدة:الحلقة ٥ من مسلسل "الاختيار٢" بدون فواصل اعلانية

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن أرباح ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

غيابات ريال مدريد في مباراة خيتافي بالدوري الإسباني

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يستقر على بديل "الشناوي" أمام الزمالك

منذ ساعة الا ربع

نجم برشلونة بديل ماني في ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

بعد تشغيله تجريبيًا وترميم الآثار المحيطه به.. كل ما تريد معرفته عن محور الفردوس الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ يوم

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الكشف عن معلقي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عرض صفقتي الأهلي على الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد خيتافي في الدوري الإسباني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي

مع تزايد إصابات كورونا.. أديب يوجه مناشدة للمصريين

10:09 م

ريال مدريد يخطف صفقة برشلونة بعقد لـ 4 مواسم

11:10 م

غيابات ريال مدريد في مباراة خيتافي بالدوري الإسباني

09:30 ص

الزمالك يرحب بمفاوضات الأهلي لضم نجمه

08:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة