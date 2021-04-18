غيابات ريال مدريد في مباراة خيتافي بالدوري الإسباني

يلتقي فريق ريال مدريد بنظيره خيتافي، مساء اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز.





وكشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة الفريق لمواجهة خيتافي، التي ستنطلق عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.





واستبعد زيدان كلا من، "سيرجيو راموس، ورافائيل فاران، وناتشو فيرنانديز، وداني كارفاخال، وفيرلاند ميندي، وكاسيميرو، ولوكاس فاسكيز، وإيدين هازارد"، لأسباب مختلفة.





فيما ضمت قائمة ريال مدريد المختارة كلا من:





في حراسة المرمى: كورتوا - لونين - ألتوبي.

في خط الدفاع: ميليتاو - مارسيلو - أودريوزولا - تشوست.

في خط الوسط: كروس - مودريتش - فالفيردي - إيسكو.

في خط الهجوم: بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس - ماريانو - رودريجو





جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 66 نقطة.



