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موسيماني يستقر على بديل "الشناوي" أمام الزمالك

الأحد 18/أبريل/2021 - 09:30 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
محمد سامي
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أصبح في حكم المؤكد غياب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة القمة أمام الزمالك، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في التاسعة والنصف مساءً على ملعب القاهرة الدولي، في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت نتيجة مسحة الشناوي الأخيرة إيجابية، ليتأكد غيابه عن موقعة القمة، حيث كان يأمل الجهاز الفني بقيادة المدرب بيتسو موسيماني، في أن تكون المسحة سلبية.

وسيشارك الحارس الثاني علي لطفي أمام الزمالك، على أن يكون بديله مصطفي شوبير الحارس الثالث.

ويحتل المارد الأحمر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 27 نقطة من 11 مباراة، بينما يتصدر الزمالك برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

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