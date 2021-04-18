هل سيتم فرض حظر تجول في سوهاج بسبب إصابات كورونا؟

عقب الدكتور حسان النعماني، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بسوهاج، على مطالبة نقيب أطباء سوهاج بفرض حظر تجول بالمحافظة لزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.



وأشار "النعماني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء السبت، إلى أن أعداد الإصابات في المحافظة طبيعي، والزيادة طفيفة مقارنة بالموجتين الأولى والثانية مثل باقي المحافظات، معتبرا أن معدل الإصابات في سوهاج قد تكون أقل من المحافظات الأخرى.



وأكد أن المطالبة بفرض حظر تجول في المحافظة أمر مبالغ فيه، ولا حاجة له، منوها بأن المستشفيات مازالت قادرة على استيعاب مزيد من حالات الإصابة.

