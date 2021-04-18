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المجلس العسكري في ميانمار يصدر عفوا عن السجناء لحضور القمة الإقليمية

الأحد 18/أبريل/2021 - 09:41 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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أطلق المجلس العسكري في ميانمار يوم السبت سراح أكثر من 23 ألف سجين، بما في ذلك ثلاثة معتقلين سياسيين على الأقل، للاحتفال بعطلة العام الجديد التقليدي وأكد القائد العسكري الذي يقف وراء انقلاب فبراير أنه سيحضر قمة إقليمية في وقت لاحق من هذا الشهر.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان من بين المفرج عنهم نشطاء مؤيدون للديمقراطية اعتقلوا بسبب احتجاجهم على الانقلاب. وقالت محطة إم آر تي في الرسمية إن رئيس المجلس العسكري الجنرال مين أونج هلاينج أصدر عفوا عن 23047 سجينا، من بينهم 137 أجنبيا سيتم ترحيلهم من ميانمار. كما أنه خفف الاحكام للآخرين.

مع استمرار قوات الأمن في حملتها القاتلة، قالت روايات غير مؤكدة لكنها موثوقة مع صور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه قتل ثلاثة أشخاص يوم السبت في مدينة موغوك بوسط ميانمار، في منطقة تعدين الأحجار الكريمة في ميانمار.

وفقًا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين، التي تراقب الإصابات والاعتقالات، قتلت القوات الحكومية ما لا يقل عن 728 متظاهرًا ومارًا منذ الاستيلاء عليها. وتقول الجماعة إن 3141 شخصا، من بينهم الزعيمة المدنية المخلوعة أونغ سان سو كي، رهن الاحتجاز.

كان من بين الذين أُطلق سراحهم يوم السبت من سجن إنسين في يانغون ما لا يقل عن ثلاثة سجناء سياسيين سُجنوا في عام 2019. وهم أعضاء في فرقة أداء من جيل الطاووس تم القبض عليهم خلال احتفالات العام الجديد في ذلك العام بسبب العروض التمثيلية التي سخرت من ممثلي الجيش في البرلمان والجيش الانخراط في الأعمال التجارية.

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ميانمار احتجاجات

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