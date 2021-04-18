في الحلقة الخامسة من مسلسل "النمر"..محمد إمام ينقذ بيومي فؤاد من الموت وهنا الزاهد تفسخ خطبتها

عرضت قناة"الحياة" أمس الحلقة الخامسة من مسلسل "النمر" للفنان محمد إمام، والتي دارت أحداثها حول لقاء "نوح " محمد إمام مع "علي" محمد مهران في الشارع فيجده مُرتديًا ملابسه، فيسأله عن المكان الذي اتي منه بتلك الملابس، ليخبره أن والدته"شمس"هي التي أحضرتها له، فيعرف أنه الصعيدي الذى فقد الذاكرة، وتحدث بينهم مشادة كلامية، ثم ينصرف من أمامه.



استدراج ملك "هنا الزاهد" لأخيها "خالد"مؤمن نور لتعرف منه عن السر الذى يخفيه عنها والدها "الشيمي"محمد رياض، كما اخبرتها "شمس"نرمين الفقي، فيخبرها أن "حسن"خطيبها خالد أنور قام بخيانتها مع صديقتها "فريدة"ولاء الشريف، وأنهم تزوجا عُرّفيًا بعد خطوبتهم بستة أشهر وهى الآن حامل منه، فتنهار من البكاء.



ذهاب "ملك" لـ"حسن الحلق" وتواجهه بما عرفته، لكنه ينكر كل ذلك ويحاول إقناعها،وتقول له أنه هو وفريدة أحقر من عرفتهم في حياتها، وعلى الفور تخلع دبلته من يدها وتفسخ الخطوبة.



معرفة "شمس" بأن "الشيمي" قد وضع مليون جنيه لمن يدله على الشخص الذي سرقه.



تشاجر "علي" محمد مهران مع "حسن" بسبب زواجه لشقيقته عُرّفيًا، فيحاول والده "الحلق" بيومي فؤاد فك الاشتباك بينهم فيقع مغشيًا عليه، فيكتب "نوح" له اسم دواء، ويطلب من صديقه محمود حافظ إحضاره بسرعة من الصيدلية، وبالفعل مجرد أخذ "عنتر الحلق" العلاج يفيق على الفور.



معاتبة "ملك" لوالدها "الشيمي" محمد رياض بسبب عدم اخبارها بزواج "حسن"من صديقتها، وألا يتعامل مع "عنتر الحلق" بيومي فؤاد " مرة أخرى .



ذهاب"الحاوي" أحمد حلاوة لـ" الشيمي" محمد رياض " فيخبره باختفاء ابنته ويطلب منه ورقة الزواج العرفي الخاصة بابنته الذي كان قد أعطاها له، فيتفاجأ أنه أعطاها لـ"حسن الحلق " خالد أنور فينفعل عليه لأنه بذلك ضيع حق ابنته.



اتفاق"الشيمي" محمد رياض مع "عامر العقاد " أحمد عبد الله محمود ليدله على الشخص الذي قام بسرقة المجوهرات من خزنته، ثم يطلب منه اسماء كل العاملين عنده في المحل حتى يستطيع البحث عن السارق.



مقابلة "حسن" مؤمن نور مع "شمس " نرمين الفقى " فيتضح أنها قامت بتجنيده ضد والده، وأنه هو من سرق الخزنة، وهذا ما سيتضح خلال الحلقات المقبلة.



ذهاب" نوح" محمد إمام "لأمين " ياسر الزنكلونى الذى خرج من السجن ويبحث عنه، وفى نفس الوقت يأتى المعلم"حمبولي " محمد محمود "لأمين حتى يخبره بمكان كرم ليتفاجأ أنه عنده ويفض المشاكل التى بينهم ويعرف حبمولى من أمين أن نوح أو رجب كما يدعى أمين قد نصب عليه فى ٢ مليون جنيه مقابل بيع أثار بالصعيد ولكنه تأكد من فقدانه ذاكرته لذلك قرر ألا ينتقم منه حتى تعود له الذاكرة.



انهيار"فريدة" ولاء الشريف وتطلب من والدها "الحاوي" أن يسامحها، وتخبره أن "حسن" هو من خطفها وأنه اجبرها على إجهاض الجنين.



مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.