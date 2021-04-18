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عاجل.. زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب جنوبي إيران

الأحد 18/أبريل/2021 - 09:51 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر جنوبي إيران، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، صباح اليوم الأحد.

 

وفي وقت سابق، أعلن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، عن وقوع  هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، بمنطقة فردوس في محافظة خراسان، جنوب شرق إيران.

 

ونقلت قناة روسيا اليوم، عن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، أن الهزة وقعت الساعة 12:00 منتصف الليل (بحسب التوقيت المحلى للبلاد)، على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.

 

ولم تذكر القناة أي تفاصيل أخرى عن خسائر محتملة جراء الهزة الأرضية.

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