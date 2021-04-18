هل سنشهد موجة حارة أخرى خلال رمضان؟.. الأرصاد تجيب (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن البلاد تشهد موجة شديدة الحرارة بدأت منذ الأمس، لتكون ذروة الموجة اليوم وغدا على مختلف أنحاء الجمهورية.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، بينما يسود ليلا طقس معتدل على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.





ونوه بأننا سنشهد اليوم أتربة عالقة على أغلب المحافظات، ونشاط للرياح على غرب البلاد، وجنوبها وستمتد غدا لتشمل كل أنحاء الجمهورية ولكن لن تصل لحد العاصفة إلا على المناطق الغربية للبلاد.



