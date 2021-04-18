عاصى الحلانى فى ديو مع ابنه قريبا





يستعد فارس الغناء العربى الفنان اللبنانى عاصى الحلانى لطرح فيديو كليب لديو جديد بمشاركة الفنان الشاب الوليد الحلانى، ويحمل عنوان «حبيبى»، وبإدارة المخرج اللبنانى أحمد المنجد يواصل فارس الغناء العربى تصوير الكليب فى دبى من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وكان الفنان الشاب الوليد الحلانى قد طرح كليب أغنيته الجديدة باللهجة المصرية التى حملت عنوان «كوكتيل جمال» عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب.



