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تونس تسجل 78 وفاة و2199 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 18/أبريل/2021 - 08:37 ص
تونس
تونس
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في تونس، 78 وفاة و2199 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

ووصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في تونس، إلى 9717، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 283976، وفقًا للتقرير اليومي لوزارة الصحة.

 

وحذر المستشار لدى منظمة الصحة العالمية، سهيل العلويني، من انهيار المنظومة الصحية بتونس، في حال تواصل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، الذي يشهد منحى تصاعديا منذ أواخر مارس الماضي.

 

وكان العلويني، أعرب عن تخوفه من بلوغ أسرة الأوكسجين بمختلف المستشفيات طاقاتها القصوى جراء ارتفاع نسب الإصابات الذي وصفه بـ"الرهيب".

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