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أحمد فهمي يخوض تجربة المسرح لأول مرة..تفاصيل

الأحد 18/أبريل/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستعد الفنان أحمد فهمي لخوض أولى تجاربه المسرحية خلال الفترة المقبلة، من خلال عمل مسرحي جديد، يتولى إخراجه محمد أوتاكا، وهو من تأليف أمير طعيمة، وينتمي لطبيعة الأعمال الكوميدية.

وتحدث أحمد فهمي مؤخرًا عن العملية التي خضع لها في تركيا لمدة 6 ساعات بسبب تساقط شعره، وذلك خلال لقائه في الجزء الثاني من برنامج "يوم ليك" مع الإعلامية سمر يسرى، حيث قال:"عندى مشكلة ان شعرى ابتدى يقع من قدام وخايف من الصلع روحت تركيا عملت عملية زرع شعر وقعدت في غرفة العمليات 6 ساعات وعشان ابتدى أصور لازم وقت كمان شهرين".

كما تحدث عن عشقه للكلاب، مُضيفًا:"أنا بحب الكلاب جدًا، وكان عندى كلب كنت بحبه أوى، ولما مات فضلت شهرين زعلان عليه، وكان عندى تكريم مهم وقتها ومرحتهوش عشان أدفن الكلب فى جنينة البيت عندى، وكل صور الكلب معلقها في المكتب ورسمته وشم على كتفي".

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