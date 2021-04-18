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الفهد الأسمر على الدكة.. مفاجأة كارتيرون في القمة

الأحد 18/أبريل/2021 - 10:00 ص
كارتيرون
كارتيرون
الفجر الرياضي
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملامح تشكيل الفريق خلال مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها غدًا الأحد على ستاد القاهرة ببطولة الدوري.

ومن المنتظر أن يدفع الفرنسي كارتيرون مدرب الزمالك باللاعب محمد عبد الشافي في الجبهة اليسرى على حساب أحمد أبوالفتوح بسبب إجادة عبد الشافي بشكل أكبر في الجانب الدفاعي، بينما سيتواجد محمود شيكابالا على مقاعد البدلاء.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

محمود جنش في حراسة المرمى
حازم إمام ومحمود علاء والونش ومحمد عبد الشافي في خط الدفاع
طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد زيزو وأشرف بن شرقي وأوباما في الوسط.
مروان حمدي في الهجوم.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

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شيكابالا رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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