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سكان الكويت يشعرون بهزة أرضية خفيفة بعد زلزال إيران

الأحد 18/أبريل/2021 - 10:07 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن سكان الكويت شعروا بهزة أرضية خفيفة يعتقد أنها ارتداد لزلزال ضرب إيران.

 

وقد ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر جنوبي إيران، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، صباح اليوم الأحد.

 

وفي وقت سابق، أعلن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، عن وقوع  هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، بمنطقة فردوس في محافظة خراسان، جنوب شرق إيران.

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