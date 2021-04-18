أجور نجوم برنامج المقالب «خمس نجوم»





غادة بـ3 ملايين وكريم فهمى 2 مليون و300 ألف ومصطفى قمر بمليون ونصف المليون جنيه وشرنوبى الأقل أجرًا بمليون و300 ألف





رغم وجود برنامج «رامز عقله طار» والذى يقدمه الفنان رامز جلال عبر شاشة mbc لكن قامت القناة بتقديم برنامج مقالب آخر بعنوان «خمس نجوم» يشارك فيه غادة عادل وكريم فهمى ونور ومصطفى قمر ومحمد الشرنوبى.





وقد وافق النجوم بالمشاركة بسبب الأجور التى حصلوا عليها حيث تم التحضير وتصوير البرنامج بشكل سريع، وقد علمنا بأن القناة المنتجة خصصت ميزانية ضخمة للبرنامج، وقد حصلت غادة عادل على الأعلى أجرا بين مقدمى البرنامج حيث تعاقدت ب200 ألف دولار أى ما يعادل 3 ملايين جنيه و100 ألف، بينما تقاضى كريم فهمى 150 ألف دولار أو ما يقارب الـ2 مليون و300 ألف، وحصلت نور على 120 ألف دولار، أى مليون و860 ألف جنيه.





أما الفنان مصطفى قمر فقد حصل على 100 ألف دولار أى مليون ونصف المليون، والأقل أجرا هو الفنان محمد شرنوبى والذى تعاقد بـ85 ألف دولار أى مليون و300 ألف.





ورغم اعتراض بعضهم فى البداية على الأجور لكنهم وافقوا فى النهاية نظرا للحالة الاقتصادية العامة وتخفيض الأجور التى يتقاضاها الفنانون فى المسلسلات والبرامج.





وتدور فكرة برنامج «خمس نجوم» فى المقام الأول على المقالب، حيث تمت استضافة عدد كبير من النجوم المصريين واللبنانيين فى جميع المجالات سواء مطربين أو ممثلين أو حتى فى مجال الرياضة، ويتمحور المقلب داخل سيارة، حيث يبدأ المقلب باصطدام سيارة النجم من قبل سيارة أخرى ثم تتوالى الأحداث بعد ذلك فى تواجد النجم الضحية.







