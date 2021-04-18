Big million يعيد الثنائى آسر ونيللى كريم فى الإذاعة





قرر السيناريست تامر حبيب الاستفادة من نجاح قصة حب آسر ياسين ونيللى كريم فى مسلسل «100 وش» العام الماضى، وإعادتها من جديد هذا العام، لكن عبر أثير الإذاعة وانتهى من تأليف مسلسل إذاعى يجمع بين نيللى كريم، وآسر ياسين، ويحمل اسم Big million، ويدور فى قالب كوميدى اجتماعى لايت، تدور أحداثه حول بطل شاب وسيم من عائلة مرموقة، يشترط عمه عليه الزواج، فيوقعه حظه فى فتاة هى أبعد ما يكون عن تخيله، لتتوالى الأحداث الكوميدية، المسلسل سيعرض على إذاعة إنرجى يوميا على مدار شهر رمضان، فى الثالثة والنصف عصرا، والإعادة فى الثامنة مساء، وفى اليوم الثانى فى الواحدة والربع ظهرا.



